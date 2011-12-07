Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Набережных Челнах начальник Управления ФСБ ушел в отставку

Сирень Галиакберов возглавлял городскую службу с 2006 года.

Начальник службы Управления ФСБ России по Татарстану в Набережных Челнах Сирень Галиакберов ушел в отставку. Он возглавлял ведомство с 2006 года, а до этого 15 лет проработал в органах государственной безопасности, в том числе 5 лет в должности замначальника управления. 

Галиакберов ушел на пенсию, об этом сообщают «Челнинские известия» со ссылкой на собственный источник. Экс-начальник родился в 1962 году. Он окончил Казанский государственный университет, является автором диссертации кандидата философских наук по теме развития социалистической демократии. 

За время его службы в Набережных Челнах было ликвидировано в 2004 году отделение ВТОЦ, члены которой были привлечены к уголовной ответственности по факту разжигания межнациональной вражды. 

КВ
Лента новостей