В Набережных Челнах начальник Управления ФСБ ушел в отставку

Начальник службы Управления ФСБ России по Татарстану в Набережных Челнах Сирень Галиакберов ушел в отставку. Он возглавлял ведомство с 2006 года, а до этого 15 лет проработал в органах государственной безопасности, в том числе 5 лет в должности замначальника управления.

Галиакберов ушел на пенсию, об этом сообщают «Челнинские известия» со ссылкой на собственный источник. Экс-начальник родился в 1962 году. Он окончил Казанский государственный университет, является автором диссертации кандидата философских наук по теме развития социалистической демократии.

За время его службы в Набережных Челнах было ликвидировано в 2004 году отделение ВТОЦ, члены которой были привлечены к уголовной ответственности по факту разжигания межнациональной вражды.