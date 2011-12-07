В Татарстане ожидается жара до +35 градусов

В республике 20 июня ожидается переменная облачность без существенных осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана. Ветер при этом ожидается западный, северо-западный умеренный. Ночью температура воздуха ожидается на уровне 14-19 градусов тепла, днем поднимется до 27-32 градусов со знаком плюс.

21 июня, в понедельник, сохранится переменная облачность, днем местами возможны кратковременные дожди. Ветер ожидается западный слабый, днем возможно усиление до состояния умеренного. Ночью температура воздуха составит также 14-19 градусов тепла, а днем поднимется до 28-33 градусов со знаком плюс.

22 июня, во вторник, осадков не ожидается. Ветер будет слабый, а температура воздуха ночью составит 17-22 градуса тепла, а днем — 30-35 радусов со знаком плюс.