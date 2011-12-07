Более 700 казанских призывников отправились на срочную службу в этом году

Более 700 казанских призывников отправились на срочную службу в российскую армию, что означает полное выполнение задания, поставленное городу, сообщает мэрия Казани.

В части ВДВ направлено 26 человек, к службе на Балтийском флоте приступило 35 человек, на Черноморский флот направились 76 призывников. В Президентском полку ФСО будут служить 9 казанцев, а научную роту пополнят 13 призывников.

Мэрия Казани сообщает о том, что из 4549 человек на призывную комиссию без причины не явились только 12. В отношении их готовятся материалы для направления в следственные органы.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Воздушно-космические силы РФ пополнились 40 призывниками из Татарстана.