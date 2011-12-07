Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстанец выплатил долги по алиментам, чтобы не лишиться своего авто

За текущий год с должников по алиментам взыскали более 300 млн рублей.

Судебные приставы задержали еще одного должника по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

Ранее житель Чистопольского района уже отбывал наказание в виде 40 часов обязательных работ за уклонение от выплат денег на содержание семилетней дочери. После хоть он и выплатил долг по алиментам в полном объеме, вскоре о родительских обязанностях он вновь позабыл. Тем временем долг составил 60 тысяч рублей.

Задержать неплательщика удалось в суде, куда он пришел в качестве свидетеля по гражданскому делу. Так, чтобы не лишиться своего транспортного средства, мужчина выплатил алименты прямо на месте.

Всего за текущий год с должников по алиментам взыскали более 300 млн рублей. 

КВ
Лента новостей