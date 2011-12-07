Татарстанец выплатил долги по алиментам, чтобы не лишиться своего авто

Судебные приставы задержали еще одного должника по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

Ранее житель Чистопольского района уже отбывал наказание в виде 40 часов обязательных работ за уклонение от выплат денег на содержание семилетней дочери. После хоть он и выплатил долг по алиментам в полном объеме, вскоре о родительских обязанностях он вновь позабыл. Тем временем долг составил 60 тысяч рублей.

Задержать неплательщика удалось в суде, куда он пришел в качестве свидетеля по гражданскому делу. Так, чтобы не лишиться своего транспортного средства, мужчина выплатил алименты прямо на месте.

Всего за текущий год с должников по алиментам взыскали более 300 млн рублей.