Татарстанец выплатил долги по алиментам, чтобы не лишиться своего авто

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Судебные приставы задержали еще одного должника по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.
Ранее житель Чистопольского района уже отбывал наказание в виде 40 часов обязательных работ за уклонение от выплат денег на содержание семилетней дочери. После хоть он и выплатил долг по алиментам в полном объеме, вскоре о родительских обязанностях он вновь позабыл. Тем временем долг составил 60 тысяч рублей.
Задержать неплательщика удалось в суде, куда он пришел в качестве свидетеля по гражданскому делу. Так, чтобы не лишиться своего транспортного средства, мужчина выплатил алименты прямо на месте.
Всего за текущий год с должников по алиментам взыскали более 300 млн рублей.