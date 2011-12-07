За неуплату ЖКУ в Агрызском районе РТ у должников арестовали смартфон и автомобиль

В Агрызском районе РТ два должника погасили задолженность за жилищно-коммунальные услуги только после мер судебного пристава. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

Первым, кто погасил свою задолженность за услуги ЖКХ, стал 37-летний мужчина. Его долг составил 30 тысяч рублей. Расплатиться с ним неплательщика побудил арест его счетов в банках, а также его смартфон Samsung A6.

Еще 23 тысячи рублей аналогичного долга в государственную казну внес уроженец Агрызского района, проживающий в настоящее время в Удмуртии. Полному погашению поспособствовал арест его автомобиля марки Lada Vesta 2021.

Всего в текущем году с должников по ЖКУ в муниципалитете взыскали более 3,2 млн рублей. Общая сумма по республике, взысканная в пользу организаций ЖКХ, превысила 429 млн рублей.