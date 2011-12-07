Пострадавшие при стрельбе ученики казанской гимназии продолжают лечение в Москве

Двое учеников казанской гимназии № 175, пострадавших при нападении 19-летнего Ильназа Галявиева, продолжают получать лечение в Москве.

По информации главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, медицинскую помощь детям оказывают в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. После им было дано поручение руководителям профильных ведомств связаться с другими потерпевшими для оперативной реакции на их обращения.

Напомним, транспортировку в федеральные клиники школьники перенесли 13 мая. Там же трое детей перенесли операцию.