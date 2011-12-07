В Лениногорске местный житель лишился своего автомобиля из-за долга по коммунальным услугам

В Лениногорском районе судебные приставы разыскали должника по коммунальным услугам, и изъяли у него водительские права. В отношении должника было возбуждено 5 исполнительных производств.

Судебные приставы и инспекторам ГИБДД воспользовались программным комплексом «Мобильный инспектор». Если в течение 10 дней должник не погасит долг, автомобиль будет реализован в счет погашения долга.

Также в одном из поселков Казани с помощью программы «Мобильный розыск» была найдена жительница Казани. За непогашенный долг по налогам ей грозила конфискация автомобиля Toyota Camry. Долг в размере 130 тыс. рублей женщина все же погасила на следующий день.

С начала года судебными приставам было изъято 573 транспортных средства. Общая сумма взысканий по налогам составила порядка 1,6 млрд рублей.

Проверить задолженность и оплатить ее можно на главной странице официального сайта УФССП России по Республике Татарстан, в мобильном приложении ФССП России и на портале Госуслуг.