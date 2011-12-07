В Татарстане капремонт многоквартирных домов выполнен на 73,5% от плана

В Татарстане капремонт многоквартирных домов завершен на 73,5%, сообщил глава минстроя РТ Фарит Ханифов.

Он уточнил, что на работы потрачено более 4,8 млрд рублей.

Что касается отопительного сезона, то по состоянию на 16 сентября 96,2% домов (16 608 домов) готовы к зиме. Объекты здравоохранения готовы на 99,9% (1 984 объекта), объекты образования — на 99,8% (3 340 объектов), социальные объекты — на 100% (171 объект), спортивные объекты — на 98,6% (218 объектов), молодежные объекты — на 98,2% (54 объекта).

Готовность объектов коммунальной сферы в следующем состоянии: 2 045 котельных (99%), 3065 км тепловых сетей (99%), 2 405 водозаборных сооружений (100%), 267 водопроводных насосных станции (100%), 12 659 км водопроводных сетей (99%), 4018 км канализационных сетей (100%).