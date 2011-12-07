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Муфтий РТ призвал сократить время пятничных молитв

Он также напомнил, что мечети нужно посещать в масках и с личными ковриками для намаза.

Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин обратился к имамам с призывом сократить время пятничных молитв до 10-15 минут. Об этом он написал в своём Instagram. Сокращение времени пребывания в мечети позволит избежать рисков заражения COVID-19.

«Тем же, кто опасается инфицирования, считаю допустимым покинуть мечеть после обязательной (фарз) молитвы и приветствия», — написал Камиль хазрат Самигуллин.

Он также напомнил, что мечети нужно посещать в масках и с личными ковриками для намаза. Верующим, которые старше 65 лет или имеют ослабленный иммунитет, временно лучше вовсе не посещать мечети.

КВ
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