Муфтий РТ призвал сократить время пятничных молитв

Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин обратился к имамам с призывом сократить время пятничных молитв до 10-15 минут. Об этом он написал в своём Instagram. Сокращение времени пребывания в мечети позволит избежать рисков заражения COVID-19.

«Тем же, кто опасается инфицирования, считаю допустимым покинуть мечеть после обязательной (фарз) молитвы и приветствия», — написал Камиль хазрат Самигуллин.

Он также напомнил, что мечети нужно посещать в масках и с личными ковриками для намаза. Верующим, которые старше 65 лет или имеют ослабленный иммунитет, временно лучше вовсе не посещать мечети.