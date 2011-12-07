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Рустам Минниханов примет участие в заседании итоговой коллегии Минстроя республики

Трансляция заседания будет доступна на сайтах «Президент РТ» и «Официальный Татарстан».

Президент РТ Рустам Минниханов примет участие в заседании итоговой коллегии Минстроя республики.

Как сообщает пресс-служба главы Татарстана, мероприятие состоится 21 января в 10:30 по московскому времени. Обсуждение итогов работы министерства и задач на текущий год сможет увидеть любой желающий. Трансляция будет доступна на сайтах «Президент РТ» и «Официальный Татарстан».

Основным докладчиком заседания станет министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Марат Айзатуллин. 

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