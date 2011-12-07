Президент РТ провел ряд встреч на выставке в Абу-Даби

Там представлены образцы вооружения, боевой техники, систем охраны и безопасности от ведущих мировых производителей. Российская Федерация также организует экспозицию своего вооружения. С экспозицией выставки ознакомился Президент Татарстана Рустам Минниханов, который находился с рабочим визитом в Абу-Даби. Эта выставка проводится с 1993 года и является одной из самых представительных мировых площадок, связанных с современными разработками в области вооружения и систем безопасности. Она проходит раз в два года. В 2019 году организована в 14-й раз, сообщает пресс-служба Президента РТ.Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии открытия Международной выставки оборонной промышленности IDEX-2019.Перед этим Рустам Минниханов провел короткую встречу с наследным принцем эмирата Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммедом бен Заедом Аль Нахайяном и главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, также приглашенным на мероприятие. На открытии присутствовал и вице-президент, премьер-министр ОАЭ, эмир Дубая шейх Мохаммед Бин Рашид Аль Мактум. Президент Татарстана встретился и с генеральным директором International Golden Group (IGG) Фаделем Аль Кааби. Компания IGG специализируется на предоставлении высококачественных решений в области обороны и безопасности, предоставляет консультационные услуги в сфере обеспечения безопасности, проводит техническое обслуживание и модернизацию военной техники, обеспечивает авиадиспетчерское и навигационное обслуживание. Рустам Минниханов рассказал руководителю International Golden Group о промышленном потенциале республики, в частности, о предприятиях ОПК. Он отметил, что в Татарстане сконцентрированы высокотехнологичные производства по выпуску вертолетов, самолетов, судов, различной продукции машиностроения. Фадель Аль Кааби в свою очередь вкратце проинформировал Президента Татарстана об основных направлениях деятельности компании IGG. Он выразил заинтересованность в сотрудничестве с Татарстаном и предложил направить в республику рабочую группу для более предметного изучения возможных вариантов взаимодействия.В рамках Международной выставки оборонной промышленности IDEX-2019 Рустам Минниханов встретился с генеральным директором компании Tawazun Тареком Аль Хосани. Tawazun специализируется на оборонном производстве. Компания через дочерние предприятия производит и поставляет беспилотные аппараты, многофункциональные транспортные средства и вооружение.Tawazun также поставляет компоненты для нефтегазовой, космической и оборонной отрасли. Развивает проекты в сфере автоматизированного проектирования и программирования, прикладной инженерии, развития производственного процесса, обеспечения кибербезопасности.Два года назад Президент РТ уже встречался с гендиректором Tawazun на полях IDEX-2017. Помимо этого, специалисты компании из ОАЭ посещали Татарстан, участвовали в KazanSummit-2018. В ходе нынешней встречи Рустам Минниханов и Тарек Аль Хосани обсудили дальнейшие шаги развития сотрудничества, в том числе в области судостроения и производства беспилотных устройств. Затем Рустам Минниханов осмотрел центр Tawazun с авиатренажерами и авиасимуляторами. Также Президенту Татарстана представили лимузин Aurus Senat, расположенный на экспозиционной площадке Tawazun. Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что минпромторг планирует наладить производство люксового бренда Aurus в ОАЭ на мощностях Tawazun.Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов осмотрели российскую экспозицию на Международной выставке оборонной промышленности IDEX-2019. Организатором российской экспозиции на IDEX-2019 выступил «Рособоронэкспорт». На выставочной площадке иностранным партнерам представлено более 200 перспективных образцов для всех видов вооруженных сил. Продукцию военного назначения продемонстрировали более 50 предприятий отечественного ОПК, в их числе «Ростех», «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», «Росэлектроника», «Высокоточные комплексы», «Техмаш» и другие. Денис Мантуров и Рустам Минниханов посетили стенды российских экспонентов, ознакомились с технологиями, впервые представленными на международных выставочных площадках. Так, НПО «Высокоточные комплексы» впервые организовало показ корабельного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-МЕ» разработки и производства КБП им. академика А.Г.Шипунова. Свои новинки представил и концерн «Калашников»: автоматы 200-й серии АК200, АК203, АК204 и АК205, а также высокоточный ударный беспилотный комплекс «КУБ-БЛА». Глава Минпрома РФ и Президент Татарстана также оценили спортивные пистолеты и электрический мотоцикл, разработанные знаменитым предприятием. Также на выставке были продемонстрированы боевая машина десанта БМД-4М, бронетранспортер многоцелевой десантный БТР-МДМ, гусеничный плавающий бронетранспортер БТ-3Ф, зенитный ракетный комплекс «Викинг» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М», малые ракетные корабли «Каракурт-Э» и «Сарсар», элементы системы защиты комплекта «Ратник» и комплект боевого снаряжения 6Б52. От Республики Татарстан в выставке участвует Зеленодольский судостроительный завод им. А.М.Горького.Эмиратская компания Tawazun вошла в совместное предприятие по производству люксового бренда Aurus. Соответствующее соглашение было подписано между Tawazun, ФГУП «НАМИ» и ПАО «Соллерс» на выставке IDEX-2019. На торжественнойцеремонии присутствовали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Зайед Аль Нахайян и Президент Татарстана Рустам Минниханов. Глава Минпрома РФ Денис Мантуров пояснил, что Tawazun получит долю в размере 36% в ООО «Аурус» и в течение трех лет проинвестирует в компанию порядка 110 млн евро. Средства будут направлены на организацию полномасштабного серийного производства автомобилей и развитие дистрибуции на международном рынке. По словам министра, соглашением также предусмотрено, что Tawazun станет генеральным дистрибьютором модельной линейки Aurus в странах Ближнего Востока и Северной Африки.С 2020 года серийное производство автомобилей Aurus планируется наладить и на территории особой экономической зоны «Алабуга». Президент Татарстана отметил, что в РТ для выпуска автомобилей Aurus имеется как специализированная производственная площадка, так и поставщики комплектующих. «При производстве легковых автомобилей нужна штамповка, покраска, необходимые компетенции и комплектующие. На татарстанской площадке все это имеется. Мы в свою очередь будем оказывать поддержку данному проекту», - добавил он. После подписания соглашения почетные гости осмотрели образец Aurus Senat, представленный на площадке Tawazun. Позже к ним присоединились эмир Дубая, премьер-министр и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум и наследный принц эмирата Дубай шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашед Аль Мактум. Также Рустам Минниханов принял участие в двусторонней встрече между министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым и министром иностранных дел ОАЭ, сопредседателем Межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству шейхом Абдаллой бен Зайедом Аль Нахайяном.