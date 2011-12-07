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Мужской праздник в РТ отпразднуют мужским фестивалем

С 22 по 24 февраля в Нижнекамске пройдет I Всероссийский мужской фестиваль «Камский клинок».

С 22 по 24 февраля в Нижнекамске пройдет I Всероссийский мужской фестиваль «Камский клинок». Подробностями программы мероприятия поделился с журналистами в ходе пресс-конференции ответственный секретарь оргкомитета фестиваля Радик Гафуров.

Основные события фестиваля ожидают гостей в День защитника отечества. Так, помимо концертной программы, их ожидает выставка холодного оружия, мастер классы по кузнечному делу, силовое шоу коллектива «Русские богатыри» - 11-кратных рекордсменов Книги рекордов Гиннеса.

Одним из гвоздей программы станет чемпиона мира и Европы Алексея Лезина.

КВ
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