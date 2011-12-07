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Работа в Лаишево: среднемесячная зарплата превышает 51 тысячу рублей

В поселке также рекордно низкая безработица.

В Лаишевском районе средняя заработная плата превышает 51 тысячу рублей. Об этом в ходе заседания заявил премьер-министр республики Алексей Песошин.

На итоговой сессии районного совета Песошин отметил большую работу главы исполкома Ильдуса Зарипова и поблагодарил за высокий организационный уровень:

«Среднемесячная зарплата в Лаишевском районе по итогам 11 месяцев 2019 года составила 51 тысячу рублей. Это лучший результат по республике, первое место».

Однако известно, что на период с 1 января 2020 года в районе увеличилась задолженность по налогам на 25%, что составляет 96 млн рублей.

Понятно, что далеко не каждый житель Лаишево имеет такой ежемесячный доход. Несмотря на рекордно низкую безработицу в 0,21% некоторые организации в поселке все еще продолжают платить зарплаты ниже уровня минимального размера оплаты труда, а более 200 семей с детьми имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

КВ
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