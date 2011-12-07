Татарстанцы предложили свои идеи для суперсервиса «Я строю»

В Казани состоялась встреча жителей республики с руководством Центра цифровой трансформации РТ. На ней обсудили интерфейс нового суперсервиса «Я строю», где татарстанцы предложили добавить в приложение татарскую символику и объединить все карты. Так, по их мнению, процесс строительства станет значительно легче. Приложение опробуют уже в апреле этого года, рассказал министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

«Мы хотим сделать сервис не для чиновников, а для жителей. Поэтому ключевым фактором эффективности будет востребованность портала», - подчеркнул Айрат Хайруллин.

Приложение планируют адаптировать под ПК и мобильные устройства. Желающему начать строительство войдя на портал не придется вводить все свои данные, поскольку идентификация человека будет автоматически проводиться через запись ЕСИА на госуслугах.

Далее ему необходимо будет ввести кадастровый номер, обозначить параметры планируемой стройки, загрузить документы и отправить заявления на согласование в исполком и ресурсоснабжающие организации.

Еще участниками встречи были предложены идеи добавить функции согласования межевания участка с соседями и открыть горячую линию по вопросам строительства. Также суперсервис можно интегрировать с сервисами по продаже или аренде помещений, предложили участники встречи.

Свой взгляд на модернизацию суперсервиса татарстанцы могут предложить на сайте.