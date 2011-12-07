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В Татарстане подписали соглашение о переселении из аварийного жилья

В 2020–2021 годах планируется переселить жителей республики из 94 жилых помещений.

Сегодня состоялась встреча президента РТ Рустама Минниханова с руководителем Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным, на которой они обсудили вопросы предоставления финансовых средств за счет ФСР на переселение граждан из аварийного жилья.

Стороны подписали допсоглашение между Татарстаном и фондом о выделении бюджета, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Константин Цицин вручил Рустаму Минниханову платежное поручение о перечислении авансового платежа на реализацию программы переселения граждан.

Рассчитывается, что в республике в 2020–2021 годах переселят 271 человека из 94 жилых помещений. Работа будет вестись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

КВ
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