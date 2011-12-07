Участники акции «Сад памяти» высадят в Татарстане 350 тыс. саженцев. Международная акция в память о подвиге татарстанцев, погибших в ВОВ, пройдет 8 мая на территории лесного фонда РТ.

По словам главы Минсельхоза РТ Равиля Кузюрова, в посадке деревьев примут участие не только волонтеры и молодые общественники, но и представители подведомственных учреждений Минлесхоза РТ, исполкомов, учреждений, организаций и предприятий муниципальных районов.

«Ожидается, что всего в период международной акции „Сад памяти“ будет высажен 1 млн саженцев», — сказал министр.