24% организаций ЖКХ в Татарстане убыточны

Во время совещания в Доме Правительства Татарстана глава министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) РТ Марат Айзатуллин заявил, что по данным за прошлый год 24% предприятий ЖКХ в республики являются убыточными.

«Одной из причин такого положения предприятий является ограничение роста платы граждан. Тарифы утверждаются не выше уровня инфляции», — сказал министр.

По его словам, это не позволяет в полной мере проводить реконструкцию и модернизацию имеющихся мощностей. Айзатуллин обратился Госкомитету РТ по тарифам с просьбой учесть этот аспект при реализации тарифной кампании на следующий год.

Министр также поблагодарил Президента Татарстана Рустама Минниханова за поддержку — ежегодно аварийно-технический запас отрасли пополняется на 80 млн рублей. За счет этих средств приобретается оборудование, материалы и другие комплектующие которые затем используются для ликвидации аварий в сфере ЖКХ по всей республике.