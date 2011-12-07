В Татарстан направят 3,5 млрд рублей на национальный проект «Жильё и городская среда»

На национальный проект «Жильё и городская среда» в Татарстан направят 3,5 млрд рублей. Полученные средства планируется потратить на улучшение качества питьевой воды, расселение жителей из аварийных жилищ и создание комфортного благоустройства для жильцов, сообщает Минэконом РТ.

Национальный проект «Жильё и городская среда» состоит из региональных проектов «Чистая вода», на который выделят 215,37 млн руб, «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» — 403,33 млн руб, «Формирование комфортной городской среды» — 1,95 млрд руб, «Жилье» — 956,89 млн рублей.

Сообщается, что в рамках проекта «Обеспечение непригодного для проживания жилищного фонда» планируется приобрести 100 квартир из аварийно-жилищного фонда для граждан, нуждающихся в новом и безопасном жилье, а по проекту «Чистая вода» будут реализованы мероприятия по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что на реализацию национальных проектов Татарстана выделили 30,8 млрд рублей.