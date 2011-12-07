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Дом Дружбы народов Татарстана снялся в кино

В Доме Дружбы народов Республики Татарстан состоялись съемки фильма, посвященного 100-летию ТАССР, сообщает пресс-служба ДДнТ.

Съемочная группа из Москвы, представляющая канал «Россия 24», сняла репетиции коллективов и исполнителей национально-культурных автономий Ассамблеи народов РТ, а также записала интервью с директором Дома Дружбы народов. Руководители национально-культурных автономий рассказали о быте и традициях своих народов, проживающих на территории Татарстана. Войдут в будущий фильм занятия в многонациональной воскресной школе.

Фильм продолжительностью 54 минуты расскажет зрителям об истории Татарстана и о сегодняшнем дне республики.

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