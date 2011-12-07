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Минниханов подал документы в ЦИК РТ для участия в следующих выборах

Единый день голосования состоится 13 сентября 2020 года.

В ЦИК РТ для регистрации в качестве кандидата на выборах президента Татарстана передал документы действующий глава республики Рустам Минниханов. Об этом сообщила руководитель его пресс-служба Лилия Галимова.

В течение десяти дней будут изучаться собранные Миннихановым документы на наличие всех подписей муниципальных депутатов, которые поддерживают его кандидатуру. Только потом будут приниматься решения о их регистрации.

Выборы главы РТ состоятся 13 сентября 2020 года. 

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