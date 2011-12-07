Минниханов подал документы в ЦИК РТ для участия в следующих выборах

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В ЦИК РТ для регистрации в качестве кандидата на выборах президента Татарстана передал документы действующий глава республики Рустам Минниханов. Об этом сообщила руководитель его пресс-служба Лилия Галимова.
В течение десяти дней будут изучаться собранные Миннихановым документы на наличие всех подписей муниципальных депутатов, которые поддерживают его кандидатуру. Только потом будут приниматься решения о их регистрации.
Выборы главы РТ состоятся 13 сентября 2020 года.