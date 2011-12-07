Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Ремонт и строительство скоростной трассы Казань – Екатеринбург оценивается почти в 500 млрд рублей

Дорога станет продолжением трассы М-12 Москва – Казань.

Ремонт и строительство скоростной трассы Казань — Екатеринбург оценивается в 493 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Федерального дорожного агентства РИА Новости.

Отмечается, что трасса поделена на бесплатный и платный участки. Стоимость работ на бесплатном участке приравнена к 239,2 млрд рублей, в то время как ремонт на платном отрезке трассы составит 260 млрд руб. Общая длинна двух участков дороги будет 547 км.

«Средств Фонда национального благосостояния на реализацию работ на маршруте не потребуется», — цитирует РИА пресс-службу.

Окончательный подсчет расходов на работы определится по результатам государственной экспертизы в 2022 году.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстане по нацпроекту на ремонт дорог потратят более 12 млрд рублей.

КВ
Лента новостей