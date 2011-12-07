В Нижнекамском районе ранее элитный поселок превратился в поселок-призрак

В Нижнекамске местные жители прозвали ранее элитный поселок «местной Припятью». За десять лет многие дома в нем так и не обзавелись владельцами, сообщают «Челнинские известия».

Ранее поселок в 46 микрорайоне выглядел как образцово-показательный, внешне напоминающий зарубежный жилой комплекс. Сейчас дома с разбитыми окнами — место сбора шумных компаний подростков. По словам местных жителей, обращения в полицию только временно решало вопрос с беспорядками в течении десяти лет.

Пресс-служба главы Нижнекамского района дала объяснение, почему поселок так долго «простаивает». Оказывается, дома в 46 микрорайоне являются ипотечными по договору заключенному между ООО «ЖИК-НК» и Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» ПАО «Татфонбанк». Имущество, согласно договору, находилось в залоге у ПАО «Татфонбанк» до момента, как банк обанкротился.

Сейчас идеи о возобновлении строительства отходят на второй план, что будет с поселком пока неизвестно.