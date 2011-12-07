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В Актанышском районе РТ открыли новый элеватор за 200 млн рублей

Новый элеватор позволит высушивать около 50 тонн и очищать около 100 тонн зерна в час.

В Актанышском районе РТ в Староаймановском отделении агрофирмы «Аняк» открыли новый элеватор мощностью 15 тыс. тонн зерна, сообщает ИА «Татар-информ».

«Элеватор был необходим, потому что в этом году мы ожидаем рекордный урожай. У вас в районе средняя урожайность достигает почти 40 центнеров с гектара. Это большой труд. Очень важно правильно обработать и хранить выращенный, собранный хлеб», — отметил руководитель Аппарата президента РТ Асгат Сафаров.

Руководитель агрофирмы «Аняк» Фарис Фатхиев уточнил, что новый элеватор позволит высушивать около 50 тонн и очищать около 100 тонн зерна в час.

«Мы взяли зерно на анализ с каждого поля. Большая часть относится к третьему и четвертому классу. Если мы сумеем собрать урожай без потерь, то надеемся собрать около 45 — 50 тыс. тонн», — сказал Фатхиев.

На строительство объекта потрачено 200 млн рублей.

В открытии элеватора приняли участие руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, гендиректор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев, глава района Энгель Фаттахов.

КВ
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