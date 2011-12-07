Зяббаров: 6% от объема российского молока производится в Татарстане

В Татарстане производится 6% от объема российского молока. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров во время прямого эфира в рамках программы #ТатарстанОнлайн.

«Татарстан считается „молочной республикой“, поскольку много лет занимает первое место по стране по производству молока», — сказал Зяббаров.

Ежедневно на территории Татарстана производится более 4 тыс. тонн молока. Практически весь объем перерабатывается на местных молокозаводах, которых более 20.

Министр отметил, что сбавлять темпы молокодобычи республика не планирует — в процессе строительства находятся около 30 животноводческих комплексов на 16 тыс. коров.

Кроме того, развиваются и цифровые технологии в данной отрасли. Некоторые предприятия оснастили своих коров фитнес-браслетами, которые считывают информацию о здоровье животного и передают на компьютер специалистам. При выявлении проблем со здоровьем коровы, животным занимается ветеринар.

«Раньше нужно было зайти на ферму, осмотреть каждую корову, все это очень долго, а сейчас специалисты начинают работу с компьютеров», — отметил спикер.