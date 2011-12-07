Фахрутдинов: Профессиональное юридическое сопровождение является важной составляющей избирательных кампаний

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В России закончился период, отведенный избиркомам для принятия решения о регистрации партий и кандидатов по одномандатным округам. О снятии или в отказе в ней обсудили члены экспертного клуба из Татарстана.
По мнению регионального координатора ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Рафаэля Фахрутдинова, профессиональное юридическое сопровождение является важной составляющей избирательных кампаний.
«Понимание и соблюдение предусмотренных законом процедур и регламентов – необходимое качество для самих будущих законотворцев. Именно им предстоит выстраивать нормативные алгоритмы, по которым будут жить граждане нашей страны в ближайшие годы», - подчеркнул он.
Поэтому Фахрутдинов считает, что знание правил избирательного процесса «можно смело рассматривать как один из фильтров, демонстрирующих уровень компетенций будущих кандидатов».
«На мой взгляд, некоторые громкие отказы в регистрации (например, Грудинину из списка КП РФ) были использованы в качестве избирательной технологии. А вот большинство других случаев связаны с нарушением норм избирательного законодательства», - высказался член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков.
Кандидат политических наук, доцент кафедры политологии КФУ Виктор Сидоров, в свою очередь, сравнил некоторых политиков с профессиональными спортсменами, не знающими правила игры.
«К самим правилам есть вопросы, их необходимо совершенствовать. К примеру, оказалось, что базы избирателей по реестрам МВД несовершенны и содержат ошибки. Страдают кандидаты и качество конкуренции», — заключил он.