Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Минниханов о прогулах студентов в ссузах: «Вообще бардак. Это непозволительно»

За не посещаемость занятий уволили руководителей училищ в трех районах республики.

Президент РТ Рустам Минниханов предупредил руководителей ссузов о наказании за прогулы занятий студентами. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

О систематических пропусках учащихся по неуважительным причинам стало известно после проведения мониторинга деятельности профессиональных образовательных организаций.

«Вообще бардак. Это непозволительно. Это обман, приписки, — возмутился Минниханов. — Эти дети находятся в воздушном пространстве — не учатся, ничего не делают. Мы же из бюджета деньги выделяем. Будем жестко наказывать».

По его словам, за отсутствие должного контроля было уволено три руководителя училищ в Апастовском, Черемшанском и Дрожжановском районах. Еще семеро привлечены к дисциплинарной ответственности.

КВ
Лента новостей