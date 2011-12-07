Минниханов о прогулах студентов в ссузах: «Вообще бардак. Это непозволительно»

Президент РТ Рустам Минниханов предупредил руководителей ссузов о наказании за прогулы занятий студентами. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

О систематических пропусках учащихся по неуважительным причинам стало известно после проведения мониторинга деятельности профессиональных образовательных организаций.

«Вообще бардак. Это непозволительно. Это обман, приписки, — возмутился Минниханов. — Эти дети находятся в воздушном пространстве — не учатся, ничего не делают. Мы же из бюджета деньги выделяем. Будем жестко наказывать».

По его словам, за отсутствие должного контроля было уволено три руководителя училищ в Апастовском, Черемшанском и Дрожжановском районах. Еще семеро привлечены к дисциплинарной ответственности.