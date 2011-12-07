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Приставы лишили авто жителя Зеленодольска за долг в 100 тысяч рублей

Необходимую сумму неплательщику необходимо погасить в течение 10 дней.

В Татарстане вновь удалось найти автомобиль неплательщика налогов при помощи приложения «Мобильный розыск». Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

Всего в отношении 25-летнего жителя Зеленодольска находилось восемь исполнительных производств. Поскольку ранее выставленный на имущество мужчины запрет был им проигнорирован, его Volkswagen Golf арестовали и поместили на специализированную стоянку.

Нарушителю ПДД объяснили, что если он не погасит задолженность, размер которого составляет более 100 тысяч рублей, то иномарка подлежит реализации в счет погашения долга. У неплательщика есть 10 дней, чтобы вернуть автомобиль.

КВ
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