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Рустам Минниханов открыл в Лаишевском районе новый многопрофильный лицей

Учреждение рассчитано на 500 мест.

Рустам Минниханов открыл в селе Усады Лаишевского района РТ новый многопрофильный лицей на 500 мест, сообщается на сайте Президента РТ.

«После обращения руководства района было принято решение о реализации данного проекта. Спасибо строителям за своевременное и качественное выполнение работ», — сообщил он.

На строительство лицея ушло 540 млн рублей. На его территории есть стадион с беговыми дорожками, футбольное поле, три игровых площадки для начальных классов.

КВ
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