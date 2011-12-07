Рустам Минниханов открыл в Лаишевском районе новый многопрофильный лицей

Рустам Минниханов открыл в селе Усады Лаишевского района РТ новый многопрофильный лицей на 500 мест, сообщается на сайте Президента РТ.

«После обращения руководства района было принято решение о реализации данного проекта. Спасибо строителям за своевременное и качественное выполнение работ», — сообщил он.

На строительство лицея ушло 540 млн рублей. На его территории есть стадион с беговыми дорожками, футбольное поле, три игровых площадки для начальных классов.