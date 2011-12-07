Татарстанцы нашли клад с монетами при ремонте сарая в Свияжске

В Свияжск прибыли сотрудники полиции и археологи после сообщения об обнаружении клада.

Монеты конца XIX—начала XX века были обнаружены при ремонте сарая. Пока их передали в местный музей-заповедник «Остров-град Свияжск». После проведения необходимых экспертиз находку планируют продемонстрировать на специальной выставке.

Предполагается, что монеты были спрятаны во время Гражданской войны. Специалисты напомнили, что проведение самостоятельных, несогласованных работ по поиску культурных ценностей на территории Свияжска запрещено.