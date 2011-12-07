В Татарстане выявили 50 новых случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировано 50 случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом рассказала на пресс-конференции замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 50 случаев новой коронавирусной инфекции. Под наблюдением остаются 4 252 человек. Суточный темп прироста сохранится на уровне 0,2%», — сказала Авдонина.

Она добавила, что за прошедшую неделю отмечается снижение заболеваемости на 2,8%, но за такой же период июля заболеваемость выше на 10,7%. Ситуация стабильная, без выраженной тенденции к росту или снижению. Всего в республике выявлено 24 925 случаев заболевания ковидом.