«Бабье лето» придет в Татарстан на следующей неделе

На следующей неделе в Татарстан придет «бабье лето», но перед этим ожидается ухудшение погоды. Об этом рассказал профессор, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

По информации Гидрометцентра РТ, в ближайшие дни в республике ожидается похолодание. Температура воздуха в воскресенье, 20 сентября, днем составит +8…+13 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +3 градусов. Порывы ветра местами достигнут 15-20 м/с. Местами пройдут дожди.

В понедельник, 21 сентября, сохранится аналогичная погода.

«Бабье лето наступает осенью при антициклоне, сухой солнечной погоде и среднесуточной температуре от 15 градусов тепла. Оно приходит после ненастной погоды, когда среднесуточная температура вновь поднимается. Есть признаки появления в середине следующей недели в Казани бабьего лета», — отметил Переведенцев.