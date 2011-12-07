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Синоптики: В Татарстане похолодает до -6 градусов

В республике ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветер на этой неделе.

В Татарстане ожидается похолодание, дожди, мокрый снег и сильный ветер на этой неделе, предупредили синоптики Гидрометцентра РТ.

Так, 21 октября республика все еще будет находиться в тылу атлантического циклона. Местами пройдут дожди и мокрый снег. Днем возможны усиления ветра до 15-18 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +1…-4 градусов, днем — поднимется только до +5 градусов.

22 октября регион окажется во власти тылового гребня антициклона. Ночью столбики термометров опустятся до -1…-6 градусов, днем — останутся на уровне 0…+5 градусов. Осадки маловероятны.

В пятницу, 23 октября, вновь ожидаются дожди и мокрый снег. Ветер усилится до 17м/с. Температура воздуха останется низкой. 

КВ
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