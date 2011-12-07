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Татарстан признан одним из лучших регионов страны по реализации дорожного нацпроекта

Республика достигла наилучших показателей при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Миндортранс РТ сообщил, что Татарстан признан одним из лучших регионов страны по реализации в этом году национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По информации министерства, в Москве состоялась «Транспортная неделя-2020». На ней зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин вручил памятные награды тем регионам, которые достигли наилучших показателей при реализации нацпроекта. Среди награжденных оказался и Татарстан.

Также на мероприятии Хуснуллин сообщил, что со следующего года в состав проекта войдут два новых — «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» и «Развитие федеральной магистральной сети».

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