Татарстан признан одним из лучших регионов страны по реализации дорожного нацпроекта

Миндортранс РТ сообщил, что Татарстан признан одним из лучших регионов страны по реализации в этом году национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По информации министерства, в Москве состоялась «Транспортная неделя-2020». На ней зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин вручил памятные награды тем регионам, которые достигли наилучших показателей при реализации нацпроекта. Среди награжденных оказался и Татарстан.

Также на мероприятии Хуснуллин сообщил, что со следующего года в состав проекта войдут два новых — «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» и «Развитие федеральной магистральной сети».