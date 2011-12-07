Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Компания из Лениногорска заплатит 150 тыс. рублей штрафа за неочищенные стоки

Из-за несовершенства отчистки сточных вод в водоеме выявлены превышения ряда нормативов.

Компания из Лениногорска оштрафована на 150 тыс. рублей из-за несовершенства системы очистки сточных вод и загрязнения водоема, сообщает пресс-служба минэкологии РТ.

«Проверку качества сточных вод, сбрасываемых одним из лениногорских предприятий, экологи начали в январе 2020 года. На точке сброса с очистных сооружений были отобраны пробы. Были установлены превышения нормативов по аммонию в 1,6 раза, нитритам — в 9,4 раза, фосфатам — в 18,3 раза, хлоридам — в 2,4 раза, сульфатам — в 2 раза», — пояснили в ведомстве.

По результатам проверки в отношении юрлица составили протокол по статье «Нарушение требований к охране водных объектов» и назначили штраф. Предприятие обращалось с жалобой в Лениногорский городской суд, однако жалоба была оставлена без удовлетворения.

КВ
Лента новостей