Компания из Лениногорска заплатит 150 тыс. рублей штрафа за неочищенные стоки

Компания из Лениногорска оштрафована на 150 тыс. рублей из-за несовершенства системы очистки сточных вод и загрязнения водоема, сообщает пресс-служба минэкологии РТ.

«Проверку качества сточных вод, сбрасываемых одним из лениногорских предприятий, экологи начали в январе 2020 года. На точке сброса с очистных сооружений были отобраны пробы. Были установлены превышения нормативов по аммонию в 1,6 раза, нитритам — в 9,4 раза, фосфатам — в 18,3 раза, хлоридам — в 2,4 раза, сульфатам — в 2 раза», — пояснили в ведомстве.

По результатам проверки в отношении юрлица составили протокол по статье «Нарушение требований к охране водных объектов» и назначили штраф. Предприятие обращалось с жалобой в Лениногорский городской суд, однако жалоба была оставлена без удовлетворения.