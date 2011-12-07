С июля следующего года в Татарстане ожидается повышении цен на ЖКУ

Президент РТ Рустам Минниханов подписал указ о повышении цен на ЖКУ. С июля 2021 в селах республики они поднимутся на 4,4%, а в муниципалитетах – на 7,4%.

На 7,4% однозначно повысятся цены на коммунальные услуги в Казани, Набережных Челнах, Агрызе, Азнакаеве, Аксубаеве, Алексеевском, Альметьевске, Бавлах, Балтасях, Бугульме, Буинске, Иннополисе, Елабуге, Заинске, Зеленодольске, Камском Устье, Кукморе, Лениногорске, Мамадыше, Менделеевске, Нижнекамске, Нурлате, Рыбной Слободе, Богатых Сабах, Джалиле, Болгаре, Тетюшах, Чистополе, а также в ряде других населенных пунктов.