Госсовет РТ одобрил проект о реновации жилищного фонда в РФ

В Татарстане поддержали федеральный законопроект о реновации жилищного фонда в российских регионах.

Как сообщает глава комитета госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин, в Москве закон о реновации уже имеет положительный эффект. Такая возможность позволяет решить вопросы многим российским регионам, которые привлекательны для законодательства с инвестиционной точки зрения.

«Будет проект реализовываться в Татарстане или нет — покажет экономика. Но такую законодательную возможность мы должны поддержать. И хорошо, если Казань сможет войти в этот проект», — отметил Александр Тыгин.

Как заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, реновация жилья в стране пока преждевременна. А по мнению зампредседателя Госсовета РТ Юрия Камалтынова, этот закон хоть и дает возможность, но никого не обязывает.