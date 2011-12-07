Из Казани могут появиться прямые рейсы в Мюнхен, Ереван и Тель-Авив

Из Казани могут появиться прямые авиарейсы в Мюнхен, Ереван и Тель-Авив. Делегация аэропорта посетила Международный авиационный форум в Анталье, сообщает Министерство транспорта РТ.

«В рамках реализации поручений Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ и в соответствии с маркетинговым планом воздушной гавани на площадке форума совместно с авиакомпаниями предметно прорабатывается открытие новых направлений», — отметил директор по стратегическому развитию казанского аэропорта Андрей Лопатин.

В форуме принимают участие представители крупнейших мировых авиакомпаний, аэропортов и туристических операторов из Германии, Польши, Саудовской Аравии, Бахрейна, Ирана, Венгрии, Сербии, Эстонии, Турции и других стран.