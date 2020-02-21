В Татарстане мужчина нанес побои своей сестре

35-летний мужчина признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ, сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.

В ходе судебного процесса было установлено, что гражданин имел неприязненные отношения с сестрой. Поэтому в ходе конфликта в октябре прошлого года он подверг ее избиению. В том же месяце он избил подругу сестры, которая пыталась разрешить очередную ссору.

Суд приговорил мужчину к 360 часам обязательных работ.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали в Татарстане в прошлом году оправдано всего 38 человек.