В «Волжских просторах» прошел первый рейд

В Татарстане на территории государственного природного заказника «Волжские просторы» прошел первый рейд. Участниками обследования стали специалисты Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора, Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры и Минэкологии РТ.

«На территории тех объектов, которые расположены здесь и были созданы до создания заказника, можно жарить шашлыки, только не в пожароопасный период. Однако делать это на берегу запрещено», — сообщил старший помощник Казанского межрайонного природоохранного прокурора Радик Галимов.

Однако, если все-таки найдутся те, кто решит развести костер, помыть машину или возвести палаточный лагерь у побережья Волги, то нарушителям закона придется оплатить штраф, размер которого, зависит от вида выявленного нарушения. Согласно статье 8.39. КоАП РФ, сумма штрафа для физических лиц составляет от трех тысяч до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 20 тысяч рублей, а для юрлиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

По словам Радика Галимова, по итогам рейда серьезных нарушений выявлено не было.