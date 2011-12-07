Житель Вознесенского предлагает переименовать улицу Цветочную в Цветочный переулок

Бывает, что из-за этого письма не доходят до своего адресата… Житель поселка Вознесенского Борис Ахметшин считает: если бы он получал заказные письма-уведомления о штрафах ГИБДД, то мог бы воспользоваться правом в течение 20 дней заплатить в бюджет лишь половину штрафа.

Но писем он по месту регистрации никаких не получал, соответственно и возможности такой был лишен. Налицо ущемление его прав как гражданина РФ, утверждает Ахметшин.

«Меня лишили законного права!»

Все дело в том, что улица Цветочная, на которой он живет, есть не только в Вознесенском, но и в Борисково. И штрафы, по всей видимости, приходят туда. Но об этом Борис Ахатович узнал не сразу, а только когда однажды из его пенсии судебные приставы удержали часть пенсии.

«Выяснив, почему это произошло, я поехал разбираться в ГИБДД. Девушка в погонах показала мне на компьютере: мол, мы вам заказное письмо о штрафе отправили, а вы на почте не забрали, поэтому по возвращении мы передали его судебным приставам. Но я же ничего не получал - говорю. И вижу, что индекс-то указан совсем не нашего почтового отделения… Поднялся в другой отдел, там вроде исправили ошибку. А через некоторое время история повторилась. И хотя штраф на этот раз был небольшой - 500 рублей, заказные письма из ГИБДД, получается, так и будут приходить не по моему адресу…» - беспокоится пенсионер.

А чтобы впредь не возникало подобных проблем не только у него, но и у остальных жителей, неравнодушный Борис Ахатович предлагает переименовать улицу Цветочную в Вознесенском в… Цветочный переулок. «Кто был на нашей улице, знает, что она тупиковая, непроездная. Вот пусть и переименуют ее в переулок! И не будет никакой путаницы», - уверен Ахметшин.

Интернет - хорошо, но не все пользуются

Как пояснили в отделе ГИБДД г. Казани, копии постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенные на основании фотоматериалов и зафиксированные работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, в соответствии с ч. 3 ст. 28.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях направляются по месту регистрации собственника транспортного средства заказным почтовым отправлением.

Кроме того, для удобства и своевременного получения в электронном виде копий постановлений по делам об административных правонарушениях, зафиксированных на территории Татарстана работающими в автоматическом режиме техническими средствами, собственнику транспортного средства достаточно оформить подписку на портале государственных и муниципальных услуг РТ в разделе «Услуги ГИБДД», используя стандартную запись ЕСИА (Единой системы идентификации и аутентификации). При отсутствии учетной записи в ЕСИА ее можно зарегистрировать на сайте gosuslugi.ru, ответили в ГИБДД.

Так-то оно так, только на деле, как известно, не все пенсионеры с интернетом на «ты». Например, 65-летний Борис Ахатович его не использует вовсе - ни дома, ни на телефоне. Вот и переживает, что если улицу не переименуют, о штрафах он сможет догадаться только по факту удержания некой суммы из пенсии.

А если переименовать?

В настоящее время в Казани насчитывается 289 одноименных улиц, в которых повторяется 84 наименования, сообщили в городской Комиссии по топонимике в ответ на запрос «КВ». Основная часть дублирующихся названий улиц расположена в жилых массивах, в разное время присоединенных к Казани и находящихся сегодня в Авиастроительном, Приволжском и Советском районах города.

Так, улица Центральная есть в жилых массивах Константиновка, Вознесенское, Крутушка, Петровский, Салмачи, Голубое Озеро, Щербаковка и т.д. Объясняется это тем, что названия улицам были даны до включения в черту Казани, с ними они и были присоединены к городу.

Комиссией по топонимике Казани совместно с администрациями городских районов в 2008 году была проделана большая работа и составлен поэтапный план переименования улиц с одинаковыми названиями в зависимости от количества расположенных на них домов, а также с учетом мнения населения, его этнического состава. После проведенной аналитической работы и опросов жителей, проживающих в домах на одноименных улицах, в течение 2009 года были приняты решения о переименовании 6 улиц, носящих дублирующие названия. Жители, проживающие на других одноименных улицах, выразили несогласие с переименованием улиц.

Тем не менее в Комиссию по топонимике периодически поступают обращения по вопросу переименования одинаково названных улиц. Например, в 2017 году было обращение о переименовании улицы Большая Красная жилого массива Малые Клыки. Администрация Советского района опросила местных жителей, опрос проводился также в учреждениях и организациях, расположенных на данной улице. Все единогласно проголосовали за сохранение названия улицы Большая Красная. В настоящее время работа по переименованию одноименных улиц приостановлена, так как против этого выступают не только жители, но и представители различных служб, в том числе оперативных, которые давно обслуживают определенный участок и не хотят менять установленный и отлаженный порядок. Дальнейшее переименование одноименных улиц возможно только по обращению жителей и с их письменного согласия, подчеркнули в городской Комиссии по топонимике.

Кстати

Сейчас в Казани по 11 Центральных и Лесных улиц, 10 Садовых, по 9 Молодежных, Заречных, Школьных, 7 Дорожных и 7 Советских.