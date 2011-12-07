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В МВД по РТ прокомментировали погоню патрульных машин за водителем «ГАЗели» в Казани

Выяснилось, что водитель большегруза управлял авто в нетрезвом состоянии.

В МВД по РТ прокомментировали погоню патрульных машин за водителем «ГАЗели» в Казани.

Напомним, что недавно в социальных сетях появилась информация о ночной погоне по улицам столицы РТ. Несколько патрульных автомобилей ГИБДД пытались остановить водителя «Газели». Преследование водителя большегруза началось с пересечения улиц Кул Гали и Сафиуллина. Причиной тому стало его управление в нетрезвом состоянии.

Погоня длилась на протяжении 15 минут. Задержать нарушителя удалось в селе Нармонка. 

КВ
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