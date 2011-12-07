В Татарстане выросло число аварийных отключений в последний отопительный сезон

Число аварийных отключений на коммунальных сетях в отопительный период 2019/2020 выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона в два раза. В текущем промежутке в Татарстане зафиксировали 506 таких случаев, сообщает пресс-служба исполкома.

Глава Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров доложил, что 86% отключений происходит в распределительной сети, однако число аварий, которые привели к перерывам в подаче электроэнергии, осталось на прежнем уровне.

В ведомстве сообщили, что 50% отключений происходили из-за атмосферных явлений, что говорит об уязвимости мощностей перед погодой. Это также связано с плохим состоянием или износом оборудования, которым примерно по 40 лет.

Есть и положительные моменты — в этом отопительном сезоне в республике крупных аварий, «связанных с ошибочными действиями персонала компании», не зафиксировано. Об этом заявил генеральный директор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев.

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