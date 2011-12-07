Роспотребнадзор Набережных Челнов порекомендовал провести школьные выпускные на открытом воздухе

Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев порекомендовал провести в этом году выпускные школ и детсадов на открытом воздухе.

По его словам, празднование классических выпускных вновь должны начаться в этом году, но с условием соблюдения ограничительных мер.

Он отметил, что на церемонии вручения аттестатов рассадка в зале должна составлять 70%, родителям и родственникам выпускников необходимо иметь при себе маски, а организаторы обязательно должны выделять время на проветривание помещений.

«Выпускные в детсадах пройдут с приглашением одного из родителей, на каждого участника должно приходиться не менее четырех квадратных метров площади» — добавил он.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Роспотребнадзор РТ не видит запретов на проведение школьных выпускных с учётом ограничений.