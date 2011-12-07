Мишустин распорядился выделить средства на развитие «КАМАЗа»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение направить на развитие «КАМАЗа» дополнительные средства. Такое решение было принято после поездки Мишустина в Набережные Челны, сообщает пресс-служба кабмина.

«Минпромторгу и Минфину поручено до 10 сентября предоставить предприятию субсидии на финансирование проекта по развитию модельного ряда, а также запланировать дополнительные средства при подготовке очередного проекта бюджета», — говорится в сообщении.

Напомним, что Михаил Мишустин посетил Набережные Челны 3 июня. На заводе «Камаз» он пообщался с рабочими, а также провел совещание по развитию предприятия.