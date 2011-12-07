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Мишустин распорядился выделить средства на развитие «КАМАЗа»

Средства будут выделены до сентября этого года.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение направить на развитие «КАМАЗа» дополнительные средства. Такое решение было принято после поездки Мишустина в Набережные Челны, сообщает пресс-служба кабмина.

«Минпромторгу и Минфину поручено до 10 сентября предоставить предприятию субсидии на финансирование проекта по развитию модельного ряда, а также запланировать дополнительные средства при подготовке очередного проекта бюджета», — говорится в сообщении.

Напомним, что Михаил Мишустин посетил Набережные Челны 3 июня. На заводе «Камаз» он пообщался с рабочими, а также провел совещание по развитию предприятия.

КВ
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