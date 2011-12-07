Росреестр возобновил проверку использования земель сельхозназначения: выявлено более 200 нарушений

Инспекторы по использованию и охране земель Республики Татарстан возобновили проверки земель сельхозназначения на правильность их использования. Проверочные мероприятия стартовали с началом весенне-полевых работ.

Во время проверок инспекторами было выявлено 200 нарушений, а проверено в целом было 130 земель сельхозназначения, пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Линар Гатин. По его словам, некоторый вакуум в законодательстве о контроле за землями позволил нарушителям воспользоваться ими в своих целях, что понесло за собой истощение, деградацию и порчу земель.

Но вступивший в силу федеральный закон, позволяющий инспекторам Росреестра рассматривать дела об административных правонарушениях на землях сельскохозяйственного назначения, поставил жирную точку на нарушениях. «Теперь земли сельхозназначения в Росреестре Татарстана – на особом контроле» - добавил Гатин.