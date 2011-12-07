Татарстанцам вновь стала доступна сельская ипотека

Жители Татарстана вновь могут воспользоваться сельской ипотекой, сообщает Минсельхозпрод РТ.

Сообщается, что процентная ставка варьируется с 2,7 до 3% годовых, в зависимости от того, в какой банк гражданин подаёт заявление на кредит. Сумма выданного кредита начинается от 100 тыс. рублей, и заканчивается 3 млн руб. На выдачу средств рассматриваются граждане от 21 до 65 лет.

Кредитные средства выдаются под покупку первичного, вторичного жилья, или под строительство частного дома. Для этого клиенту необходимо выбрать подрядную организацию, которая должна соответствовать требованиям банка.

По словам помощника премьер-министра РТ Марата Зяббарова, важно, чтобы качество жизни в сельском поселении ничем не уступало городскому уровню. Сельская ипотека призвана сохранить рабочую силу в деревнях, чтобы сократить отток населения, добавил он.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Татарстанцы с начала года получили 466 сельских ипотечных кредитов.