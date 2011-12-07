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Минниханов призвал татарстанцев голосовать за республику в конкурсе туристических проектов

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики проголосовать за Татарстан во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что 5 уникальных памятников природы РТ претендуют на звание лучших мест для экотуризма в стране. В случае победы в республике появятся комфортабельные туристические кластеры. 

В своем Instagram-аккаунте президент РТ написал, что, если республика выиграет, то в ней появятся средства на обустройство Голубых озер, территории у горы Лобач и Юрьевской пещеры в Камско-Устьинском районе, Волжско-камского природного биосферного заповедника, Нацпарка «Нижняя Кама» и Шумбутского заказника в Рыбно-Слободском районе. Голосование открыто еще два дня, поэтому «поднажмем!», как сказал Минниханов.

Отдать свой голос за татарстанские проекты можно зайдя сайт priroda.life в раздел «География». 

КВ
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