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На новой площадке Нацмузея пройдет презентация июльского номера журнала «Казань»

Тема нового выпуска – казанские дачи и летний отдых.

На открытой недавно летней площадке во дворе Национального музея Республики Татарстан 22 июля состоится презентация июльского номера журнала «Казань». Ведущей вечера станет главный редактор журнала Альбина Абсалямова. Вход свободный.

В презентациях примут участие художественный руководитель камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов, джазовый музыкант Евгений Соколов, народный поэт Татарстана Равиль Файзуллин, хор «Мама миа» и многие другие. 

Каждый из них поделился воспоминаниями о своих любимых местах Казани – Зеленом Бору, Боровом Матюшино, Кордоне, Ташевке, Айше. В число авторов вошла и Алиса Вяткина – гендиректор Национального музея. 

Обновленный внутренний двор Гостиного двора, в здании которого располагается Национальный музей, представляет собой пространство с большой сценой под куполом, похожим на эстрады советского времени, а также деревянными дорожками и лавочками. Торжественное открытие площадки прошло с успехом, хедлайнерами открытия стали Jukebox Trio.

Напомним, концерты-презентации журнала «Казань» проходят ежемесячно и посвящены ключевой теме номера. Так, мероприятие, посвященное «театральному» номеру, прошло в Качаловском театре, номеру про кино – в кинотеатре «Мир» и т. д. Июньский номер, посвященный выдающимся казанским врачам, презентовали в КЦ «Сайдаш».

КВ
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