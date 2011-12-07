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При тушении пожара в Альметьевске огнеборцы спасли 7 человек

В квартире пятиэтажки загорелся холодильник и межкомнатная дверь.

Жители Альметьевска чуть ли не отравились угарным газом при пожаре в пятиэтажке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Пожар произошел накануне в третьем часу утра в доме, расположенном на проспекте Строителей, 55. В квартире на пятом этаже загорелся холодильник и межкомнатная дверь. К приезду сотрудников МЧС пламя успело охватить 3 кв. метров. 

Тем временем, на лестничной клетке подъезда создалось сильное задымление. Едкий дым стал проникать в квартиры. Из зоны сильного задымления спасатели вытащили семь человек.

Ликвидировать возгорание сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона полностью удалось к 03.40. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.


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