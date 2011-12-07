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Путин поздравил татарстанцев с открытием собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря

Глава государства выразил уверенность, что собор станет одним из духовных центров Казани.

Президент России Владимир Путин поздравил татарстанцев с открытием собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря. Текст поздравления опубликован на официальном сайте главы государства.

«Восстановление собора на месте обретения одной из самых почитаемых православных святынь — чудотворной Казанской иконы Божией Матери — это большое и долгожданное событие для верующих, прихожан и паломников, для всех, кто глубоко чтит завещанные предками духовные, нравственные идеалы, кому дорого бесценное историческое наследие нашего народа», — отметил Путин.

Президент добавил, что воссоздании памятников национальной культуры является одним из важнейших приоритетов для страны. После, он выразил уверенность, что собор станет одним из духовных центров Казани и послужит «делу возрождения религиозных святынь и вековых традиций на древней земле Татарстана».

Поздравление прозвучало также в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова.

КВ
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